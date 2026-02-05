La Fiorentina si trova in una situazione difficile: è terzultima in classifica e il morale della squadra è basso. La crisi si fa sentire e i tifosi iniziano a chiedersi cosa non funziona e come si possa uscire da questa difficile fase. Vanoli ha ora il compito di trovare soluzioni rapide per evitare la retrocessione e riaccendere le speranze nel pubblico.

Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro.» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all’Inter non sarebbe male. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina in crisi: cosa non funziona e come Vanoli può salvare la stagione dei viola

Approfondimenti su Fiorentina Crisi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Crisi

Argomenti discussi: Il Napoli riparte dalla Fiorentina (e da Vergara). Per Conte scelte obbligate per uscire dalla crisi; Junior Messias ha ricordato alla Serie A cosa sa ancora fare; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 27 gennaio 2026: il Como non si ferma più (chi rischia); Napoli-Fiorentina 2-1: Vergara e Gutierrez rilanciano Conte, ma Di Lorenzo esce in barella.

Giorgetti: Vanoli è tornato in crisi. La Fiorentina l'ha capito per cosa lotta?A caldo dopo la partita giocata dalla Fiorentina contro il Napoli, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così a Radio Firenzeviola: La Fiorentina dà sempre ... firenzeviola.it

Fiorentina e Verona in crisi, zero vittorie dopo 13 giornate: in Serie A così nessuno si è mai salvatoFiorentina e Hellas Verona, dopo aver perso entrambe in questo 13esimo turno di Serie A, continuano ad occupare le posizioni più basse della classifica. Le due squadre sono ancora ferme a 6 punti, con ... ilmessaggero.it

#Napoli edge #Fiorentina as injury crisis deepens x.com

A-TUTTA BIRRA “Napoli-Fiorentina, per uscire dalla crisi” Oggi pomeriggio alle ore 18.00 al “Maradona” di Napoli, scenderanno in campo la squadra di casa contro la Fiorentina in una partita che servirà, ad entrambe le formazione per uscire dalla crisi dell' facebook