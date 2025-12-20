Firenze, 20 dicembre 2025 – Il dato è tratto. C ontro l’Udinese la Fiorentina, per la prima volta nella gestione Vanoli, è pronta a cambiare pelle fin dall’inizio. Ovvero a presentarsi non solo con una formazione diversa da quella che ha perso senza appello contro il Losanna ma con un assetto tattico nuovo che preveda la difesa a quattro. Leggi il canale Fiorentina A farlo intuire - nemmeno troppo velatamente - è stato nel post partita di giovedì lo stesso tecnico. Che dopo aver informato lo studio di Sky di aver fatto la doccia a fine gara (tra l’imbarazzo generale) e aver dato la tanto surreale quanto errata risposta sul lato buono del ko in Svizzera (la Fiorentina se avesse vinto con due gol di scarto si sarebbe qualificata eccome agli ottavi), ha ammesso che la strambata del modulo è alle porte: “Arrivati a questo punto qualcosa dobbiamo stravolgere: è mia responsabilità cercare di trovare qualcosa di diverso per liberare la mente dei giocatori” le parole dell’allenatore che domani contro l’Udinese sta valutando di varare per la prima volta dall’inizio quel 4-4-2 che solo in parte si è visto nel corso della sua gestione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crisi Fiorentina, i viola e la sfida con l’Udinese: Vanoli cambia pelle a un team in cerca disperata di punti

Crisi Fiorentina, petardi nella notte contro il Viola Park; Crisi Fiorentina, la giornata e il futuro di Vanoli; Fiorentina, per ora Vanoli resta: saranno decisive Losanna e Udinese; Fiorentina, crisi senza fine: fischi e lacrime, viola in silenzio stampa.

