Fiorentina battuta in casa anche dall’Aek 1-2 Viola fischiati La cura Vanoli non funziona ancora Pagelle

28 nov 2025

Un'altra sconfitta casalinga! Fischi a una Fiorentina inguardabile anche contro l'Aek di Atene che fa una partita dignitosa e porta via tre punti con l'unico gol valido della serata. E' vero che alla Fiorentina ne hanno annullati tre ma è altrettanto vero che l'attacco guidato da Dzeko non ha quasi mai infastidito seriamente la difesa greca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

