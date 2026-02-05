Gli operai di Fiom e Uilm sono scesi in piazza a Bruxelles per chiedere più risorse per la transizione ecologica e meno fondi per il riarmo. Hanno incontrato alcuni europarlamentari e ribadito le loro richieste: salvare l’industria europea e investire nelle tecnologie sostenibili. La protesta è stata un modo per far sentire la loro voce davanti alle decisioni che riguardano il futuro dell’Europa.

Un presidio, l’incontro con gli europarlamentari e il rinnovo di richieste per salvare l’ industria continentale. C’erano anche Fiom e Uilm a Bruxelles per la giornata di mobilitazione europea, organizzata da IndustriAll Europe, per chiedere all’ Unione Europea politiche mirate a favorire investimenti pubblici e privati nell’industria e nell’innovazione, per difendere posti di lavoro e lo sviluppo di nuova buona occupazione e per tutelare i diritti degli operai. I sindacati sono tornati davanti – e dentro – le istituzioni europee per chiedere una scossa di fronte ai rischi legati alla transizione e al momento geopolitico, tra dazi e avanzata della Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fiom e Uilm a Bruxelles contro le politiche della Commissione: "Risorse per la transizione, non per il riarmo"

