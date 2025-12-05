Con tutti i mezzi, anche quelli meno pacifici. A Genova continua per il quinto giorno consecutivo lo sciopero e il blocco stradale a oltranza in piazza Savio dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Dopo il corteo lungo l’autostrada A10 di martedì, i momenti di tensione di ieri davanti alla prefettura e l’occupazione della stazione Brignole, oggi gli operai attendono notizie dagli incontri in corso a Roma tra enti locali e il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Sindacati e lavoratori chiedono il ritiro del piano a “ciclo corto” presentato dal governo e 45 mila tonnellate di acciaio per lo stabilimento di Genova per alimentare la linea di zincatura fino alla chiusura della gara prevista a fine febbraio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Assalti squadristi”. La denuncia della Uilm: “I nostri sindacalisti aggrediti da persone con la felpa della Fiom”