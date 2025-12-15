Coldiretti Campania in marcia verso Bruxelles | mobilitazione contro le politiche folli della Commissione Europea

Coldiretti Campania si prepara a una mobilitazione a Bruxelles per protestare contro le politiche ritenute dannose della Commissione Europea. L'iniziativa, prevista per giovedì, mira a sensibilizzare le istituzioni europee sulle criticità del settore agricolo campano e a difendere gli interessi degli agricoltori locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Coldiretti Campania in marcia verso Bruxelles. Giovedì è in programma la mobilitazione contro le politiche folli della Commissione Europea. “Se Ursula Von der Leyen e i suoi tecnocrati intendono davvero mettere gli agricoltori al centro del prossimo bilancio europeo, deve prima smettere di dire una cosa e farne l’opposto” afferma la Coldiretti. Non è credibile parlare di sostegno al mondo agricolo mentre si porta avanti un piano che prevede il taglio di 90 miliardi di euro alla Pac, di cui 9 miliardi sottratti all’agricoltura italiana, colpendo direttamente redditi, produzioni e sicurezza alimentare. Anteprima24.it

