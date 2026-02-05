Finta banca online e investimenti-trappola | vittime anche a Bari

La Guardia di Finanza ha smascherato una maxi truffa finanziaria che ha coinvolto anche la provincia di Bari. Gli investigatori hanno scoperto una finta banca online e vari investimenti trappola, con molte vittime che hanno perso i loro soldi. Le indagini sono ancora in corso, ma l’operazione “Golden Tree” ha già portato al sequestro di denaro e strumenti digitali utilizzati dai truffatori.

Oltre 500 persone raggirate in tutta Italia con uno schema Ponzi mascherato da community scoperto dalle fiamme gialle di Ancona: tra le province interessate anche quella barese C’è anche la provincia di Bari tra i territori coinvolti nella maxi truffa finanziaria scoperta dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Golden Tree”. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona, hanno portato alla luce un presunto sistema illecito che avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 vittime in tutta Italia, tra cui anche risparmiatori baresi. Dietro la facciata di una presunta community orientata al benessere degli affiliati, si celava in realtà – secondo l’accusa – un classico schema Ponzi.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Bari Truffa “Sms dalla banca”. Truffa in Italia, impennata di vittime: come riconoscere la trappola Truffatori in trappola, vittime anche in Lucchesia Una banda di truffatori, attiva anche nella zona di Lucca, è stata recentemente smantellata dalla Polizia di Napoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bari Truffa Argomenti discussi: Titoli e azioni ad alto rischio piazzati ai clienti senza informazioni, banca condannata a risarcire l'investitore; Contattata dalla finta banca, truffata per 20mila euro; Treia, finta chiamata dalla banca: denunciato 53enne per una truffa da 18 mila euro; Lista Nera Blacklist Gennaio 2026 Broker TRUFFA NON AUTORIZZATI. Si fingono operatori della sua banca e le svuotano il conto: in 4 denunciati dai carabinieriSuccede nel Vco, dove una donna è rimasta vittima dell'ennesima truffa del finto operatore, con cui i malviventi le hanno sottratto circa 9mila euro ... novaratoday.it Cos’è il vishing, la nuova truffa don la finta telefonata della banca che svuota i contiNegli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più frequenti e sofisticate, portando a ingenti danni per i consumatori. Adiconsum, l’associazione per la tutela dei consumatori, ha ... blitzquotidiano.it Avete notato recentemente un homeless che dorme per terra davanti ai bancomat di Banca Intesa a Seveso durante le ore notturne al riparo dalle intemperie Io ho avvisato i dipendenti perché c' è un odore pazzesco di piscio sullo zerbino dove dorme il pov facebook

