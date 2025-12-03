Sms dalla banca Truffa in Italia impennata di vittime | come riconoscere la trappola

Thesocialpost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono state poste agli  arresti domiciliari  con le accuse, formulate a vario titolo, di  truffa aggravata  e  riciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero sottratto denaro a ignari correntisti di Poste Italiane e diversi istituti bancari, utilizzando la tecnica del  phishing via sms, capace di simulare comunicazioni ufficiali e indurre le vittime a compiere operazioni fraudolente. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Trani e condotta dagli investigatori del  Centro operativo per la sicurezza cibernetica  della Polizia postale di Bari, che hanno ricostruito l’intero schema criminale a partire dalla denuncia di un cittadino barese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sms dalla banca truffa in italia impennata di vittime come riconoscere la trappola

© Thesocialpost.it - “Sms dalla banca”. Truffa in Italia, impennata di vittime: come riconoscere la trappola

Leggi anche questi approfondimenti

sms banca truffa italiaTruffa col finto sms della banca, aumentano i casi e gli arresti in Italia: cos'è la trappola - Sette persone sono finite agli arresti domiciliari perché accusate, a vario titolo, di truffa aggravata e riciclaggio. Riporta msn.com

Finto sms dalla banca, cittadino di Bari fa bonifico di 47.500 euro e viene truffato: 7 arresti - Finto sms dalla banca, poi la telefonata di presunti carabinieri . Secondo telebari.it

sms banca truffa italiaFinto sms dalla banca e bonifico, così un uomo è stato truffato per 47mila euro: 7 arresti nella Bat - Sette persone ai domiciliari a Trani per truffa aggravata e riciclaggio: vittima raggirata con phishing e bonifico istantaneo da 47. virgilio.it scrive

sms banca truffa italiaSMS dalla banca, ti svuotano il conto in un attimo se accetti: ecco come difendersi dalla nuova truffa - A lanciare l’allarme è stata la Polizia di Stato che ha diramato un comunicato in cui spiega in cosa consiste questa nuova truffa, quali sono i rischi e pericoli, da cosa si deve assolutamente ... Segnala macitynet.it

sms banca truffa italiaIngannata da un sms “della banca”: donna perde 10mila euro, denunciato un 20enne - La vittima, residente nell’entroterra senigalliese, ha comunicato le credenziali al falso operatore Riceve un finto messaggio dalla banca, comunica le proprie credenziali all'impostore che si cela die ... Riporta youtvrs.it

sms banca truffa italiaTruffa con messaggio da una banca finta, spariti 10mila euro - Riceve un finto messaggio dalla banca, comunica le proprie credenziali all'impostore che si cela dietro questo tipo di raggiri e si ritrova il conto con 10mila euro in meno. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sms Banca Truffa Italia