Sms dalla banca Truffa in Italia impennata di vittime | come riconoscere la trappola

Sette persone sono state poste agli arresti domiciliari con le accuse, formulate a vario titolo, di truffa aggravata e riciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero sottratto denaro a ignari correntisti di Poste Italiane e diversi istituti bancari, utilizzando la tecnica del phishing via sms, capace di simulare comunicazioni ufficiali e indurre le vittime a compiere operazioni fraudolente. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Trani e condotta dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Bari, che hanno ricostruito l’intero schema criminale a partire dalla denuncia di un cittadino barese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sms dalla banca”. Truffa in Italia, impennata di vittime: come riconoscere la trappola

