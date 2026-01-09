Truffatori in trappola vittime anche in Lucchesia

Una banda di truffatori, attiva anche nella zona di Lucca, è stata recentemente smantellata dalla Polizia di Napoli. Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo si affidava a metodi consolidati, come falsi incidenti stradali, per ingannare principalmente anziani e ottenere ingenti risarcimenti. L'operazione ha portato alla cattura dei responsabili, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su queste frodi diffuse sul territorio.

Lucca, 9 gennaio 2026 – Aveva colpito anche a Lucca e dintorni la banda di truffatori sgominata dalla Polizia di Napoli, che prendeva di mira soprattutto gli anziani con il sistema, ormai divenuto purtroppo un classico, dei falsi incidenti stradali da risarcire per evitare l'arresto. Pendolari del crimine che bussavano alle porte, manovrati appunto da una regia napoletana. "Facciamoli piangere, così ci danno i soldi": truffe agli anziani, smantellata rete. Anche Pistoia e Lucca fra le città colpite Sono nove le truffe ai danni di anziani documentate dalla Squadra Mobile di Napoli che al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea (settima sezione, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) ha arrestato sette persone di età compresa tra 25 e 58 anni.

