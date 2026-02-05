Finneas difende la sorella Billie Eilish dalle critiche per il suo discorso ai Grammy | Possiamo letteralmente vedere i vostri nomi nei file di Epstein

Finneas interviene dopo le critiche a Billie Eilish per il suo discorso ai Grammy. Dice che i commenti negativi sono inutili e che ormai si può facilmente trovare tutto online, anche i nomi di Epstein. La cantante e il fratello sono stati tra i protagonisti della serata, ma non tutti hanno apprezzato le sue parole. Finneas si è mostrato deciso a difendere la sorella, sottolineando che non si può ignorare ciò che si trova sui file e che le polemiche sono fuori luogo.

Billie Eilish e suo fratello Finneas sono stati senza alcun dubbio tra i protagonisti dei Grammy Awards 2026. La cantante era arrivata alla cerimonia senza particolari aspettative, ma ha vinto a sorpresa il premio nella categoria Song of The Year per il brano Wildflower, tratto dal suo album del 2024 Hit Me Hard and Soft. Nell’accettare l’undicesimo grammofono d’oro della sua incredibile carriera dalle mani di Carole King, l’artista ha usato il suo tempo sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles per lanciare un appello. «Per quanto mi senta grata, onestamente non sento il bisogno di dire altro se non che. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Finneas difende la sorella Billie Eilish dalle critiche per il suo discorso ai Grammy: “Possiamo letteralmente vedere i vostri nomi nei file di Epstein” Approfondimenti su Billie Eilish Finneas “Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata”: Billie Eilish e il suo ICE out infiamma i Grammy 2026 La serata dei Grammy 2026 si è accesa con un gesto forte di Billie Eilish. Billie Eilish ai Grammy 2026: «Nessuno è illegale su una terra rubata» Durante la notte dei Grammy 2026, Billie Eilish si è fatta notare non solo per il premio come Canzone dell’anno, ma anche per le sue parole dure contro le politiche dell’ICE e dell’amministrazione Trump. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Billie bossa nova / Billie Eilish cover by Sara Napolitano #billieeilish #allievo #scuoladimusica #chitarra #fingerstyle facebook Justin Bieber e Hailey insieme a Billie Eilish, Bad Bunny e altri ospiti dei #Grammys 2026. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.