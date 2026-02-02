Durante la notte dei Grammy 2026, Billie Eilish si è fatta notare non solo per il premio come Canzone dell’anno, ma anche per le sue parole dure contro le politiche dell’ICE e dell’amministrazione Trump. La cantante ha ricordato che nessuno è illegale su una terra che è stata rubata, lasciando il pubblico senza mezzi termini. La sua voce forte ha attirato l’attenzione su temi caldi e ancora molto discussi negli Stati Uniti.

Tanti gli artisti che, come già successo di recente ai Golden Globe e al Sundance Festival, hanno approfittato della vetrina internazionale per esprimere il proprio dissenso. Tra queste anche Billie Eilish, salita sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles per ritirare il premio di Canzone dell'anno per Wildflower. Dopo averlo ricevuto dalle mani di Carole King ha preso il microfono, visibilmente a disagio di fronte allo scintillio della festa, in corso mentre il suo Paese sta vivendo un momento così drammatico. Con uno spirito tutt’altro che gioioso ha esordito dicendo: «Per quanto mi senta grata, onestamente non sento il bisogno di dire altro se non che nessuno è illegale su una terra rubata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Billie Eilish ai Grammy 2026: «Nessuno è illegale su una terra rubata»

