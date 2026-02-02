La serata dei Grammy 2026 si è accesa con un gesto forte di Billie Eilish. La cantante ha indossato un cappotto con la scritta “Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata” durante la premiazione, attirando subito l’attenzione. La sua protesta ha diviso il pubblico e i social, tra chi la sostiene e chi la critica. La scena ha fatto parlare molto, trasformando una serata di musica in un momento di denuncia.

I Grammy Awards 2026 non saranno ricordati solo come una celebrazione musicale. La serata del primo febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles si è trasformata in un potente atto di resistenza civile, dove le voci più influenti della musica contemporanea hanno usato i loro momenti di gloria per difendere i diritti degli immigrati. Billie Eilish ha conquistato il suo terzo Grammy per la canzone dell’anno con “Wildflower”, unendosi al fratello Finneas O’Connell sul palco. Ma la vittoria è diventata subito un messaggio politico. La cantante ventiquattrenne, con una spilletta “Ice Out” ben visibile sul suo completo, ha dichiarato senza mezzi termini: “Nessuno è illegale in una terra rubata”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata”: Billie Eilish e il suo ICE out infiamma i Grammy 2026

Approfondimenti su Billie Eilish Grammy

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record.

La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower».

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Billie Eilish Grammy

Argomenti discussi: Ai Grammy è Wildflower di Billie Eilish canzone dell'anno. Messaggio politico con la spilletta Ice Out; Grammy, vince Billie Eilish: Wildflower è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta Ice out. Bad Bunny, primo latino album...; J-Ax: Se vinco Sanremo vado all'Eurovision e cambio il testo della canzone con un proclama su quello che penso; Grammy Awards, show di musica e politica sul palco di Los Angeles.

Grammy 2026, trionfo storico per Bad Bunny. I premiati e le proteste contro l'Ice degli artisti: «Nessuno è illegale in una terra rubata»I Grammy 2026 parlano spagnolo: nell'anno della stretta della Casa Bianca di Donald Trump contro l'immigrazione, il rapper portoricano Bad Bunny ha vinto il premio ... leggo.it

'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno. Nessuno illegale su una terra rubata'Wildflower' di Billie Eilish vince il Grammy come canzone dell'anno ... msn.com

Billie Eilish vince per la miglior canzone dell'anno, ma oltre la musica a Los Angeles fanno notizia i duri attacchi degli artisti all'ICE e a Trump. Segui le premiazioni dei Grammy Awards su Rainews.it - facebook.com facebook

Le star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega. Prendono posizione anche Ariana Grande, Glenn Close e Mark Ruffalo. #ANSA x.com