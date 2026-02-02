Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata | Billie Eilish e il suo ICE out infiamma i Grammy 2026

Da cultweb.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata dei Grammy 2026 si è accesa con un gesto forte di Billie Eilish. La cantante ha indossato un cappotto con la scritta “Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata” durante la premiazione, attirando subito l’attenzione. La sua protesta ha diviso il pubblico e i social, tra chi la sostiene e chi la critica. La scena ha fatto parlare molto, trasformando una serata di musica in un momento di denuncia.

I Grammy Awards 2026 non saranno ricordati solo come una celebrazione musicale. La serata del primo febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles si è trasformata in un potente atto di resistenza civile, dove le voci più influenti della musica contemporanea hanno usato i loro momenti di gloria per difendere i diritti degli immigrati. Billie Eilish ha conquistato il suo terzo Grammy per la canzone dell’anno con “Wildflower”, unendosi al fratello Finneas O’Connell sul palco. Ma la vittoria è diventata subito un messaggio politico. La cantante ventiquattrenne, con una spilletta “Ice Out” ben visibile sul suo completo, ha dichiarato senza mezzi termini: “Nessuno è illegale in una terra rubata”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

nessuno 232 illegale in una terra che 232 stata rubata billie eilish e il suo ice out infiamma i grammy 2026

© Cultweb.it - “Nessuno è illegale in una terra che è stata rubata”: Billie Eilish e il suo ICE out infiamma i Grammy 2026

Approfondimenti su Billie Eilish Grammy

Grammy 2026, Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell’Anno

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record.

Grammy, è «Wildflower» di Billie Eilish la canzone dell'anno. Sul palco il messaggio politico dell'artista con la spilletta «Ice Out»

La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower».

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Billie Eilish Grammy

Argomenti discussi: Ai Grammy è Wildflower di Billie Eilish canzone dell'anno. Messaggio politico con la spilletta Ice Out; Grammy, vince Billie Eilish: Wildflower è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta Ice out. Bad Bunny, primo latino album...; J-Ax: Se vinco Sanremo vado all'Eurovision e cambio il testo della canzone con un proclama su quello che penso; Grammy Awards, show di musica e politica sul palco di Los Angeles.

nessuno è illegale inGrammy 2026, trionfo storico per Bad Bunny. I premiati e le proteste contro l'Ice degli artisti: «Nessuno è illegale in una terra rubata»I Grammy 2026 parlano spagnolo: nell'anno della stretta della Casa Bianca di Donald Trump contro l'immigrazione, il rapper portoricano Bad Bunny ha vinto il premio ... leggo.it

nessuno è illegale in'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno. Nessuno illegale su una terra rubata'Wildflower' di Billie Eilish vince il Grammy come canzone dell'anno ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.