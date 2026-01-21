Truffe i nuovi ’brevetti’ | A casa ha gioielli sospetti Il ’maresciallo’ entra e ruba

Le truffe si evolvono con nuovi stratagemmi, come il falso intervento di un 'maresciallo' che si presenta a casa con l’accusa di un furto. In questi casi, è importante mantenere la calma e verificare l’identità dell’interlocutore, evitando di consegnare oggetti o denaro senza certe garanzie. Conoscere le tecniche più comuni aiuta a difendersi e a riconoscere subito le situazioni sospette, proteggendo sé stessi e i propri beni.

"Buongiorno signor. sono un maresciallo dei carabinieri, ci risulta che la sua macchina è stata usata, a sua insaputa, per una rapina fatta la scorsa notte a una gioielleria di Riccione, e dobbiamo controllare se a casa sua ci sono alcuni dei gioielli di quel furto che stiamo cercando." La telefonata è arrivata alcuni giorni fa al telefono fisso di un 75enne residente a Pesaro, vedovo, pensionato, intorno alle 11 del mattino. L’uomo ha creduto al fatto che quello che parlava dall’altra parte del telefono fosse un carabiniere vero. E con la sua risposta, che rivelava disponibilità, ha fatto capire al truffatore che il colpo si poteva fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffe, i nuovi ’brevetti’: "A casa ha gioielli sospetti". Il ’maresciallo’ entra e ruba Finto maresciallo ruba gioielli per 25mila euro, arrestatoUn uomo di 35 anni di Napoli è stato arrestato a Padova dopo aver messo a segno una truffa utilizzando la tecnica del finto maresciallo, sottraendo gioielli per un valore di 25 mila euro. Leggi anche: Messina, finto carabiniere entra in casa di due anziani e porta via gioielli per 100mila euro: come ha fatto Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Truffe, i nuovi ’brevetti’: A casa ha gioielli sospetti. Il ’maresciallo’ entra e ruba. IMPORTANTE: OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO TRUFFE ED ESTORSIONI AGLI ANZIANI Si informa la cittadinanza che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha smantellato un'organizzazione criminale dedita a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.