Filippo Tortu e la staffetta con la Torcia Olimpica | rivivi il momento

Mentre la Fiamma Olimpica si avvicina a Milano, Filippo Tortu si prepara a correre con la Torcia nel centro di Monza. Il campione azzurro ha attraversato le strade della città, portando con sé l’entusiasmo e la passione per i Giochi Olimpici. È un momento di grande emozione per lui e per chi lo ha seguito lungo il percorso.

A Rimini si prepara il passaggio della Fiamma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con Filippo Baldassari tra i tedofori.

Nel video di Massimo Chisari il passaggio della fiaccola olimpica al campione Filippo Tortu. facebook