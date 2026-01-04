Il campione di vela Filippo Baldassari tra i tedofori di Rimini | Che emozione portare la torcia olimpica

A Rimini si prepara il passaggio della Fiamma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con Filippo Baldassari tra i tedofori. Per il campione di vela, rappresentare l’Italia in questa occasione è un momento di grande significato. L’evento, previsto per domani, anima la città e sottolinea l’importanza dello spirito olimpico e della collaborazione tra le diverse discipline sportive.

Baldassarri tedoforo a Rimini. Con lui la pallavolista Piomboni - Filippo Baldassari sarà tedoforo olimpico a Rimini il prossimo 5 gennaio. msn.com

Baldassari tra i tedofori della Fiamma olimpica a Rimini - Tra i tedofori della tratta romagnola ci sarà Filippo Baldassari, pluricampione di vela, già atleta azzurro alle Olimpiadi di Londra 2012 con la Sezione Vela ... chiamamicitta.it

Il mondo dello sport italiano dice addio a Davide Tizzano. Due volte oro Olimpico nel canottaggio, si dedicò anche alla vela, partecipando a due edizioni della America’s Cup e vincendo nel 1992 la Louis Vuitton Cup. Un grande campione e un formidabile diri - facebook.com facebook

Lutto nello sport italiano: addio a Davide Tizzano, campione olimpico di canottaggio e protagonista della vela azzurra #Nazionale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.