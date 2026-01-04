Il campione di vela Filippo Baldassari tra i tedofori di Rimini | Che emozione portare la torcia olimpica

A Rimini si prepara il passaggio della Fiamma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con Filippo Baldassari tra i tedofori. Per il campione di vela, rappresentare l’Italia in questa occasione è un momento di grande significato. L’evento, previsto per domani, anima la città e sottolinea l’importanza dello spirito olimpico e della collaborazione tra le diverse discipline sportive.

C'è grande fermento a Rimini per il passaggio della Fiamma delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 previsto per domani. Tra i tedofori della tratta romagnola, c'è Filippo Baldassari, pluricampione di vela, già azzurro a Londra 2012 come atleta della Sezione Vela Fiamme Gialle, oggi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

