Paltrinieri primo tedoforo della torcia Milano-Cortina | al via la staffetta olimpica in Italia

L’olimpionico dei 1500 stile libero sarà il primo tedoforo della staffetta che partirà da Roma e toccherà 110 province e oltre 300 comuni fino alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026 a San Siro. Gregorio Paltrinieri sarà il primo tedoforo “italiano” di Milano-Cortina 2026. La torcia olimpica dei prossimi Giochi Invernali arriverà domani al Quirinale e, da venerdì alle 11, inizierà ufficialmente il suo lungo viaggio attraverso la penisola: 63 giorni, 60 tappe, 110 province e più di 300 comuni prima dell’arrivo allo stadio di San Siro, dove il 6 febbraio 2026 è in programma la cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Sportface.it

