Fieste dai ûs e lidric a Moruzzo

Moruzzo si prepara a tornare con la tradizionale festa degli Ûs e Lidric. La Pro Loco e il Comune hanno confermato l’appuntamento in piazza il 21 e 22 febbraio. Due giorni di festa per celebrare una tradizione che richiama molti residenti e visitatori. Le strade si riempiranno di musica, cibo e allegria, come sempre.

La Pro Loco Mourzzo APS in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ripropone l'antica sagra degli Ûs e Lidric in piazza a Moruzzo: vi aspettiamo il 21 e 22 febbraio a Moruzzo per due giorni di festa.Per i festeggiamenti la Pro Loco Moruzzo allestirà nell'area della canonica di Moruzzo una.

