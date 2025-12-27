Furgone in fiamme a Moruzzo durante la mattinata
Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in Strada del Belvedere, nel comune di Moruzzo, dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme.L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Udine con una squadra della sede centrale, supportata da un’autobotte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
