Furgone in fiamme a Moruzzo durante la mattinata

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in Strada del Belvedere, nel comune di Moruzzo, dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme.L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Udine con una squadra della sede centrale, supportata da un’autobotte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

