A Cjase Cocèl si rinnova la tradizione con la Fieste dal purcitâr

A Cjase Cocèl, la tradizione si rinnova con la Fieste dal purcitâr, un evento che celebra i sapori autentici della cucina friulana. Tra profumi di fumo lento e mani esperte, le occasioni di convivialità si intrecciano con la storia e le radici locali, offrendo un momento di condivisione e rispetto per le tradizioni gastronomiche della regione.

