A Cjase Cocèl si rinnova la tradizione con la Fieste dal purcitâr
A Cjase Cocèl, la tradizione si rinnova con la Fieste dal purcitâr, un evento che celebra i sapori autentici della cucina friulana. Tra profumi di fumo lento e mani esperte, le occasioni di convivialità si intrecciano con la storia e le radici locali, offrendo un momento di condivisione e rispetto per le tradizioni gastronomiche della regione.
Il profumo della memoria, quello che sa di fumo lento, di mani esperte e di cucine che diventano luoghi di racconto, torna a diffondersi sulle colline friulane. Domenica 18 gennaio l’Ecomuseo Il Cavalîr rinnova uno degli appuntamenti più attesi e identitari del suo calendario: Sant Antoni, Fieste. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
