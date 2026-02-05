Fiamma olimpica | il passaggio in zona Bocconi

La Fiamma olimpica ha attraversato la zona Bocconi a Milano, attirando un grande pubblico. Le strade sono state invase da migliaia di persone che hanno deciso di uscire di casa per vedere da vicino il passaggio. La sicurezza è stata rafforzata, con poliziotti e mezzi ovunque, mentre i presenti hanno applaudito e scattato foto alla fiaccola che sfilava tra la folla. La giornata di sole ha contribuito a rendere tutto ancora più festoso.

La Fiamma olimpica è a Milano: imponente il dispositivo di sicurezza. Migliaia di persone sono scese in strada, complice anche la bella giornata, per applaudire il passaggio.

