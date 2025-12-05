Il passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Arezzo si prepara a vivere una giornata di grande emozione e partecipazione collettiva. Il prossimo 10 dicembre partirà infatti dalla città la quinta tappa del viaggio della Fiamma Olimpica diretta alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento dal forte valore simbolico, che riporta Arezzo al centro della scena olimpica quasi vent’anni dopo il passaggio della torcia diretta ai Giochi di Torino 2006. Istituzioni, scuole, associazioni sportive, cittadini e visitatori sono attesi lungo il percorso cittadino per accogliere la Fiamma in un clima di festa, unendo sport, tradizione e cultura in un momento di condivisione che rinnova i valori universali di pace, unità e sportività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo

