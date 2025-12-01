Marche atteso il passaggio della Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica, simbolo universale dello spirito dei Giochi, attraverserà le Marche il 4 e 5 gennaio 2026. Questa mattina, nella Sala Raffaello della Regione Marche ad Ancona, si è tenuta la presentazione ufficiale del suo passaggio in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano–Cortina 2026. La conferenza stampa si è aperta con un minuto di silenzio in memoria del tennista Nicola Pietrangeli, scomparso nella notte. Presenti l’assessore allo sport Tiziano Consoli, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, la vicepresidente vicaria del Coni Diana Bianchedi e Damiano Lestingi, responsabile delle operazioni del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

