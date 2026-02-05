Fiamma olimpica a Milano | orari e percorsi della cerimonia di oggi

Oggi a Milano si accende la fiamma olimpica. La cerimonia inizia di primo mattino a Sesto San Giovanni e prosegue con un percorso ben studiato attraverso le strade della città. Centinaia di persone si radunano lungo il tragitto per assistere alla partenza di questa tappa importante, che segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni olimpiche in vista dei Giochi del 2026.

Milano, giovedì 5 febbraio 2026, è il giorno della fiamma olimpica. La cerimonia della tappa 60 del percorso della fiamma, che arriva a Milano con un itinerario ben definito, inizia in prima mattina da Sesto San Giovanni, con un movimento fluido e preciso verso il centro della città. Il tragitto, che coinvolge diverse aree della capitale lombarda, è stato pianificato per permettere ai cittadini di assistere all’evento in tempo reale, con chiusure di strade e spostamenti organizzati per garantire la sicurezza e l’esperienza unica del passaggio della fiamma. Le tappe sono state programmate in modo da portare la fiamma in piazza Duomo, nella parte centrale del capoluogo, in vista dell’apertura dei Giochi olimpici invernali previsti per il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

