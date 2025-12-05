Fiamma olimpica a Viterbo e provincia | percorsi orari e viabilità

La marcia di avvicinamento ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 tocca il cuore della Tuscia. Tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre, la fiamma olimpica, simbolo dei cinque cerchi, attraversa con i tedofori la provincia di Viterbo, coinvolgendo tre comuni chiave con orari e modalità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

-64 GIORNI ALLE OLIMPIADI: A ROMA LA FIACCOLA OLIMPICA Un passaggio carico di storia apre oggi il cammino verso Milano Cortina 2026: la fiamma olimpica entra in Italia dopo essere stata accesa, lo scorso 26 novembre, nell’iconico sito di Olimpia. D Vai su X

Che emozione vedere la nostra Jasmine Paolini consegnare la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella. Un gesto che accende l’orgoglio di tutti noi e ci accompagna verso Milano-Cortina 2026. Grazie Jasmine: con la tua forza e il tuo sorriso illumini l’Italia. - facebook.com Vai su Facebook

Alla scoperta di Ostia, Tivoli e Viterbo sede del primo conclave. Dall’Antica Roma a oggi. Un mito raccontato attraverso monumenti e ville storiche - Il 7 dicembre la fiamma olimpica partirà dall’Appia Antica per dirigersi verso Ostia e il suo maestoso sito archeologico. sport.quotidiano.net scrive

Viterbo si prepara ad accogliere la fiamma olimpica - Cortina farà la prima tappa nel capoluogo, al Sacrario il Villaggio con il braciere, ecco chi sono i tre tedofori viterbesi ... Secondo civonline.it

La Fiamma olimpica attraverserà 78 Comuni e dodici province Insieme agli atleti sono attesi oltre 2,5 milioni di turisti. Lombardia pronta. Si accendono i Giochi invernali - Il Presidente Fontana è a Roma per la cerimonia di accensione del braciere ... Riporta sport.quotidiano.net

La “Fiaccola Olimpica” passa a Viterbo Domenica 7 dicembre di sera. Un evento eccezionale da non perdere - A Viterbo un passaggio della “Fiaccola Olimpica” era già avvenuto nel 1960, (Olimpiadi di Roma), adesso, per l’edizione dei Giuochi invernali Milano- Secondo viterbopost.it

Ecco il percorso della Fiamma Olimpica - Svelato il percorso completo della Fiamma Olimpica, un itinerario che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 attraverserà l'Italia mostrando al mondo la sua bellezza senza tempo. Scrive agi.it

Passaggio della Fiamma Olimpica a Viterbo - NewTuscia – VITERBO – Si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, la presentazione del programma del prossimo 7 dicembre, giorno del passaggio nella città dei Papi della Fiamma Olimpica ... newtuscia.it scrive