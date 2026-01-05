La Befana arriva alla Lanterna di Genova | laboratorio gratuito per famiglie

Il 6 gennaio alle 15, la Lanterna di Genova ospita un laboratorio gratuito dedicato alle famiglie, con la presenza della Befana. L’attività offre l’opportunità di scoprire in modo semplice e coinvolgente il Faro, le mura storiche, la porta ottocentesca e le fortificazioni che oggi costituiscono il museo. Un momento di confronto e curiosità pensato per adulti e bambini, nel rispetto della storia e del patrimonio locale.

Martedì 6 gennaio, alle ore 15, la Befana arriva alla Lanterna con un’attività dedicata ai più piccoli, ma interessante anche per i grandi, ricca di curiosità sul Faro e sulla storia di ciò che la circonda: le mura, la porta ottocentesca, le fortificazioni che oggi ospitano il museo, raccontati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La Befana arriva alla Lanterna di Genova: laboratorio gratuito per famiglie Leggi anche: "La befana solidale" arriva per bambini e famiglie in stato di difficoltà Leggi anche: Claudio Sensi: dal Vesuvio alla Lanterna, nel rispetto di valori antichi ed alla ricerca di una nuova visione del futuro tra Napoli e Genova Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Epifania 2026 a Genova, la Befana arriva alla Lanterna di Genova; La Befana “atterra” sulla Lanterna: il 6 gennaio visita guidata e attività per bambini; La Befana, a Genova e non solo: divertimenti per grandi e piccini. La Befana arriva alla Lanterna di Genova: laboratorio gratuito per famiglie - Martedì 6 gennaio, alle ore 15, la Befana arriva alla Lanterna con un’attività dedicata ai più piccoli, ma interessante anche per i grandi, ricca di curiosità sul Faro e sulla storia di ciò che la ... genovatoday.it

Epifania 2026 a Genova, la Befana arriva alla Lanterna di Genova - Martedì 6 gennaio, alle ore 15 la Befana arriva alla Lanterna di Genova, per un pomeriggio di attività dedicate ai più piccoli, ma interessante anche per i grandi, ricche di curiosità sul Faro e sulla ... mentelocale.it

La Befana, a Genova e non solo: divertimenti per grandi e piccini - Se, come recita un antico adagio popolare, 'L' Epifania tutte le feste si porta via', prepariamoci a lasciare il periodo più allegro dell'anno con le tante iniziative che sono in cantiere per questa g ... primocanale.it

Partecipazione di pubblico per l’iniziativa “La Befana arriva… al Parco Gioeni” promossa dal II Municipio con il patrocinio del Comune di Catania Nella giornata di oggi, 4 gennaio 2026, il Parco Gioeni ha ospitato l’evento “La Befana arriva… al Parco Gioeni”, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.