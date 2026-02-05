Festa a Via Etnea per Agata | torcioni bancarelle e acqua per i devoti in processo

La festa di Sant’Agata è iniziata a Palermo. Migliaia di persone si sono radunate lungo via Etnea, portando torcioni e bancarelle. I devoti si sono avvicinati alle aree di processione e hanno ricevuto acqua benedetta, come segno di purificazione. La piazza è animata da suoni, colori e tanta fede, mentre la città si prepara a vivere un momento di tradizione e devozione.

**Via Etnea in festa per Sant'Agata: migliaia di bottiglie d'acqua per i devoti in processo** Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.30, la Via Etnea di Catania è diventata teatro di una celebrazione religiosa e simbolica, con l'uscita della processione di Sant'Agata. Ma non soltanto: la festa era anche un'occasione per far circolare tra i fedeli un gesto ormai tradizionale, una forma di solidarietà e rispetto per la patrona della città: l'acqua. Al centro della scena, in piazza Duomo, e poi lungo il percorso della processione, sono state distribuite migliaia di bottigliette d'acqua ai devoti, un atto ormai istituzionale e significativo, soprattutto per coloro che partecipano alla celebrazione con estrema devozione.

