Cosa c' è di nuovo alla festa di Sant' Agata | il maxi velo sfila in via Etnea

Questa mattina, in via Etnea, i cittadini di Catania hanno visto un cambiamento alla festa di Sant'Agata. Una grande vela, chiamata

C'è una piccola novità, in questa edizione della festa di Sant'Agata, che i catanesi hanno potuto ammirare questa mattina in via Etnea. L'artista palermitano Domenico Pellegrino ha presentato alla città il progetto "Tu sei Agata". Un grande velo cucito collettivamente con l'aiuto di alcune.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su SantAgata Festa

Domenica mattina, alle 11, il Palazzo degli Elefanti apre le porte ai matinée musicali in occasione della Festa di Sant’Agata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SantAgata Festa

Argomenti discussi: Weekend a Milano: dal 30 gennaio al 1 febbraio; Mauro Di Maggio: Non c'è cosa più bella di donare parole d'amore; Le 10 cose da fare a Torino questo weekend; Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio - FoggiaToday.

Cosa c'è dietro l'accordo tra Snowflake e OpenAIÈ il potenziale indicatore di una tendenza futura nel settore enterprise. msn.com

Rai, la nuova Canzonissima di Milly Carlucci rischia di non partire: che cosa c'è dietro il possibile stop del programmaVi abbiamo raccontato da queste colonne del nuovo impegno televisivo di Milly Carlucci per la prossima primavera. Ma ora pare che ci sia qualche ... affaritaliani.it

Sant’Agata 2026 la mattina del 3 febbraio. #adv - facebook.com facebook

"So bene cosa vuol dire stare per 50 ore in diretta, è un grande atto di fede che tutti noi facciamo per la festa di Sant'Agata" @SalvoLaRosatv #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com