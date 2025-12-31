Terribile incidente treni si scontrano nella famosa località turistica | morti e feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in una nota località turistica, coinvolgendo due treni e causando numerosi feriti e vittime. L’evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità e tra le autorità locali. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e sulle indagini in corso.

L’alba era sorta con la promessa di un viaggio indimenticabile, mentre il sole iniziava a scaldare i finestrini panoramici dei vagoni che scivolavano lungo i binari incastonati tra le montagne. I passeggeri, immersi nella lettura o persi a osservare il paesaggio che scorreva veloce fuori dai vetri, non potevano immaginare che quel percorso lineare si sarebbe trasformato in un incubo improvviso. Il suono ritmico del metallo sulle rotaie è stato lacerato da un boato assordante, un urto violento che ha proiettato corpi e oggetti in ogni direzione, trasformando il silenzio della natura in un coro di grida e lamiere accartocciate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

terribile incidente treni scontranoPerù, scontro tra due treni diretti a Machu Picchu: un morto e 40 feriti - È salito a 40 il numero dei feriti nello scontro frontale tra due treni avvenuto martedì pomeriggio, 30 dicembre, in Perù, lungo la linea ferroviaria che conduce al celebre sito archeologico di Machu ... tg.la7.it

terribile incidente treni scontranoTerribile incidente sulla linea ferroviaria: operaio travolto da un treno, trasportato in elicottero all'ospedale. Altri due colleghi sotto shock portati al pronto soccorso - Un operaio di 31 anni è stato urtato da un treno e trasportato in elicottero all'ospedale, altre due persone sono state accompagnate al pronto soccorso sotto shock. ildolomiti.it

Scontro tra treni nella Repubblica Ceca: decine di feriti, alcuni in condizioni gravi - Due treni si sono scontrati vicino a Ceské Budejovice, causando decine di feriti, di cui almeno cinque gravi. it.euronews.com

