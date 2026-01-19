Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Andalusia, in Spagna, provocando 39 vittime e oltre 150 feriti. L’incidente, avvenuto a causa di un deragliamento che ha portato il treno su un binario opposto, rappresenta una tragedia nel settore ferroviario. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di assistenza ai feriti.

Nei pressi della città spagnola di Cordova, in Andalusia, un tragico incidente ferroviario ha causato decine di vittime e oltre 150 feriti. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, il treno Iryo 6189, partito da Malaga alle 18:40 in direzione Madrid-Puerta de Atocha con 317 passeggeri, sarebbe deragliato ad uno scambio, invadendo il binario opposto sul quale viaggiava il treno Alvia 2384, con a bordo 100 passeggeri. Il violento impatto, stando alle prime stime, avrebbe comportato la morte di 39 persone, compreso il macchinista del treno Alvia. Dopo lo scontro, tre vagoni sono precipitati in un terrapieno adiacente, aggravando ulteriormente lo scenario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Due treni alta velocità si scontrano in Spagna: 39 morti e oltre 150 feriti

Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, 39 i morti

Un grave incidente ferroviario si è verificato domenica nel sud della Spagna, ad Adamuz, Córdoba. Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione, causando un bilancio di almeno 39 vittime. Le autorità stanno ancora conducendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Scontro tra due treni in Spagna ad Adamuz, 21 morti e oltre 100 feriti nel deragliamento sull'Alta Velocità

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità. L’incidente ha causato almeno 21 vittime e più di 100 feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e indagare sulle cause dello scontro. La notizia rappresenta un grave episodio nel trasporto ferroviario della regione e richiede attenzione e approfondimenti.

