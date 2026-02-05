Ferrari SF-26 | la crescita continua senza l' S-duct laterale

La Ferrari SF-26 continua il suo percorso di sviluppo, con test positivi a Barcellona e ora pronta alla sfida in Bahrain. La squadra lavora sodo per migliorare ogni dettaglio, lasciando da parte l’S-duct laterale che aveva provocato qualche dubbio. La vettura si presenta più compatta e affidabile, e gli ingegneri sono determinati a portare subito novità concrete in pista. La prossima settimana sarà decisiva per capire se i miglioramenti saranno già visibili in Bahrain.

La SF-26 affronta una fase decisiva di sviluppo, con la Bahrain International Circuit al centro dell'attenzione dopo uno shakedown efficace a Barcellona. Le analisi interne hanno guidato una prima finestra di aggiornamenti da presentare a Sakhir, in un contesto in cui la correlazione tra dati raccolti in pista e simulazioni sta prendendo forma, offrendo indicazioni valuable per le prossime scelte di sviluppo. In Catalogna la vettura ha raccolto indicazioni utili sul comportamento dell'insieme power unit-telaio, senza puntare a tempi estremi ma a dati affidabili per la messa a punto. La correlazione tra la galleria del vento e le misure in pista ha confermato la coerenza tra simulazioni e realtà, facilitando un aggiornamento del simulatore in grado di offrire risposte più allineate alle sensazioni di guida.

