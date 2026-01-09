Formula1 La Ferrari si chiamerà SF-26

La Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026: SF-26. La presentazione rappresenta un passo importante nel percorso di aggiornamento e innovazione del team, che si prepara ad affrontare la stagione con un nuovo modello. Questa scelta riflette l’impegno della Scuderia nel proseguire la propria tradizione di eccellenza e competitività nel campionato mondiale.

Roma, 9 gen. (askanews) – La Ferrari ha svelato il nome della monoposto in vista del Mondiale 2026 di Formula 1. Si chiamerà SF-26 la vettura che vedrà al volante Charles Leclerc e Lewis Hamilton, in una stagione che si preannuncia rivoluzionaria dal punto di vista tecnico e del regolamento. “Una nuova era inizia con la SF-26”, ha scritto la Scuderia di Maranello sui social. La livrea sarà presentata il prossimo 23 gennaio, mentre a fine mese ci saranno i primi test a porte chiuse a Barcellona. Il debutto ufficiale è previsto a Melbourne in occasione del GP di Australia nel weekend del 6-8 marzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Formula 1, test Cadillac a Imola: in pista con la Ferrari SF-23 Leggi anche: Leonardo Fornaroli e Kimi Antonelli, in Formula1 l’Italia c’è, manca solo la Ferrari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ferrari 2026: la SF-26 segna l’inizio di una nuova era, Leclerc e Hamilton pronti al riscatto - Charles Leclerc e Lewis Hamilton puntano al riscatto dopo un 2025 deludente: il Cavallino Rampante è pronto a tornare protagon ... automoto.it

