Ferrari la SF-26 per riscattarsi

Ferrari ha svelato la SF-26, la nuova monoposto per la stagione 2024. Nel design, sono presenti dettagli in bianco che richiamano le vetture vincenti di Regazzoni e Lauda, sottolineando un legame con la storia del team. Questa presentazione segna un passo importante nel percorso di rinnovamento e ambizione della scuderia, puntando a riscatto e competitività nel campionato.

La Ferrari ha presentato la nuova monoposto che nei colori, con la presenza del bianco, ricorda quelle vincenti di Regazzoni e Lauda. I piloti, Leclerc ed Hamilton sembrano determinati a fare di tutto per tornare a vincere. Di seguito quanto scritto da "La Gazzetta dello Sport. Ferrari, l'entusiasmo dei piloti. Così la rosea: "Charles Leclerc e Lewis Hamilton, nel giorno della presentazione della nuova Ferrari SF-26 per il prossimo Mondiale, sono ansiosi di cominciare, al netto delle incognite legate ai nuovi regolamenti che ancora non permettono di sbilanciarsi. Il monegasco e l'inglese vogliono cancellare un 2025 senza vittorie (per Lewis nemmeno un podio, a parte la vittoria nella Sprint in Cina).

