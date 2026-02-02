Decreto sicurezza | scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

Il governo ha deciso di rafforzare il decreto sicurezza dopo le violenze di Torino. Ora ci saranno scudi penali e fermo preventivo per chi partecipa a manifestazioni. Le nuove norme arrivano per proteggere gli agenti di polizia e mettere un freno agli scontri. L’esecutivo vuole intervenire più rapidamente e con misure più dure.

Dal fermo preventivo alle tutele legali per gli agenti di polizia. Il governo accelera sulle nuove norme del decreto sicurezza dopo le violenze di Torino.

