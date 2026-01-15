Chiara Ferragni dopo il proscioglimento | Da Fedez mi sono sentita abbandonata l'addio nel mio momento di bisogno

Chiara Ferragni commenta il proscioglimento nel caso Pandoro, parlando delle difficoltà affrontate durante il procedimento giudiziario. Nell’intervista, l’imprenditrice si apre sul suo rapporto con Fedez, sottolineando di aver vissuto momenti difficili e di aver sentito la mancanza di supporto nel suo periodo di bisogno. Un racconto sincero che rivela il lato più intimo di una delle figure più note del panorama italiano.

Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l’addio nel mio momento di bisogno” - In un’intervista affida uno sfogo durissimo sull’ex marito: “Ho sofferto tantissimo, se ne è andato quando ... fanpage.it

Marina Di Guardo 'festeggia' la figlia Chiara Ferragni: il selfie in auto e il post sui social (chiuso ai commenti) - Il proscioglimento di Chiara Ferragni dall'accusa di truffa aggravata è una vittoria per tutta la famiglia Ferragni, che a seguito del caso Balocco era finita al ... leggo.it

Nello studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone si brinda al risultato del processo che ha ottenuto un’ora prima con il collega Marcello Bana. Chiara Ferragni, qual è stata la sua prima reazione in aula quando ha sentito che era stata prosciolta «Appena ho s facebook

Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.