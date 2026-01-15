Chiara Ferragni dopo il proscioglimento | Da Fedez mi sono sentita abbandonata l'addio nel mio momento di bisogno
Chiara Ferragni commenta il proscioglimento nel caso Pandoro, parlando delle difficoltà affrontate durante il procedimento giudiziario. Nell’intervista, l’imprenditrice si apre sul suo rapporto con Fedez, sottolineando di aver vissuto momenti difficili e di aver sentito la mancanza di supporto nel suo periodo di bisogno. Un racconto sincero che rivela il lato più intimo di una delle figure più note del panorama italiano.
L'imprenditrice rompe il silenzio dopo la fine dell'incubo giudiziario per il caso Pandoro. In un'intervista affida uno sfogo durissimo sull'ex marito Fedez: "Ho sofferto tantissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
