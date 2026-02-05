Federica Torzullo uccisa a Anguillara | funerali sabato 7 febbraio per la vittima del femminicidio

A Anguillara Sabazia si preparano a salutare Federica Torzullo, uccisa dal marito lo scorso 9 gennaio. I funerali si terranno sabato 7 febbraio nel quartiere di Osteria Nuova, mentre amici e vicini si stringono intorno alla famiglia. La comunità vive ancora il dolore di un gesto violento che ha scosso l’intera zona.

**Federica Torzullo, la donna uccisa a Anguillara Sabazia: il primo giorno di funerali dopo il femminicidio** A Anguillara Sabazia, comune di confine tra Roma e il Lazio, nel cuore del quartiere di Osteria Nuova, è previsto il rituale dei funerali per Federica Torzullo, la donna assassinata dal marito, Claudio Carlomagno, il 9 gennaio scorso. La salma, resa ai familiari dopo il nulla osta della procura di Civitavecchia, sarà portata alla chiesa della Regina Pacis, dove i genitori dell’uomo assassino, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, hanno già celebrato i funerali, poco più di una settimana prima, per i loro figli morti impiccati in casa loro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sabato ad Anguillara si terranno i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Saracena uccisa dal marito con coltellate.

Oggi si tiene l’udienza a Anguillara per decidere a chi affidare il bambino di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio.

Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, in stato di fermo di marito

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta; Femminicidio Federica Torzullo, nuovi sopralluoghi: il figlio affidato ai nonni materni; Federica Torzullo, l'avvocato della sorella spiega come sono stati recuperati i giochi del figlio della vittima dalla casa del delitto; Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, la letterina del figlio: Mi ridate i miei giochi?. Nella lista Playstation, monopattino e libri.

