Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara oggi l' udienza per l' affidamento del figlio della vittima ipotesi nonni materni

Oggi si tiene l’udienza a Anguillara per decidere a chi affidare il bambino di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio. Il giudice deve scegliere se consegnare il minore ai nonni materni o, in alternativa, sistemarlo temporaneamente in una casa famiglia. La decisione potrebbe cambiare di molto le sorti del bambino, che da settimane vive nel caos dopo la tragedia.

Oggi udienza decisiva per l'affidamento del figlio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara.

Oggi al tribunale dei minori di Roma si decide il destino del figlio di Federica Torzullo.

A Anguillara Sabazia i giudici hanno deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai genitori della madre.

