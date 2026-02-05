Questa mattina gli investigatori hanno ascoltato il bambino di 10 anni, figlio di Federica Torzullo. La sua testimonianza è stata definita “l’orrore” e rappresenta un tassello importante nella ricostruzione del delitto. Il piccolo ha raccontato quello che ricorda, mentre gli inquirenti cercano di mettere insieme i pezzi di questa triste vicenda.

La ricostruzione dell’ omicidio di Federica Torzullo prosegue con un passaggio ritenuto centrale dagli inquirenti: l’ascolto del figlio della coppia. Mentre Anguillara Sabazia si prepara alle esequie, la Procura di Civitavecchia continua gli accertamenti per definire con precisione la dinamica e il contesto delle ore che hanno preceduto il delitto. Audizione protetta del figlio: cosa ha chiesto la Procura. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, mercoledì pomeriggio il figlio decenne è stato ascoltato in audizione protetta. L’atto si è svolto con le garanzie previste per la tutela del minore, alla presenza di uno psicologo, del tutore legale e del curatore speciale, con l’obiettivo di acquisire elementi utili all’indagine limitando al massimo l’impatto sul bambino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Federica Torzullo, ascoltato il figlio di 10 anni. Cosa ha detto: “L’orrore”

Approfondimenti su Federica Torzullo

Dopo la tragica perdita di Federica Torzullo e dei nonni, si apre una difficile fase di elaborazione per il figlio di 10 anni.

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico fatto che ha coinvolto anche il suo bambino di 10 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Femminicidio Federica Torzullo, il marito confessa: “L’ho uccisa io”

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Anguillara, il figlio di Federica Torzullo ascoltato dai pm sul papà violento; La violenza non è mai un fatto privato: il femminicidio di Federica Torzullo e la responsabilità collettiva; Federica Torzullo, il figlio ascoltato dai pm: i racconti sul papà violento e sull'ultima cena prima del delitto; Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta.

Federica Torzullo, il figlio ascoltato dai pm: i racconti sul papà violento e sull'ultima cena prima del delittoSabato la sua mamma verrà sepolta. In modo degno, all'interno di una bara, in un cimitero. Il figlio di Federica Torzullo dovrà dirle addio, dopo che suo padre ... ilgazzettino.it

Federica Torzullo, gli inquirenti hanno ascoltato il suo bambino: cosa ha raccontato sull’ultima cena prima del delittoIl tragico caso di Federica Torzullo, vittima di femminicidio ad Anguillara Sabazia. Gli inquirenti hanno ascoltato il suo bambino ... bigodino.it

Sabato i funerali di Federica Torzullo, in procura il racconto del figlio sul clima in casa Anguillara Sabazia – Il bambino di dieci anni ascoltato dagli inquirenti - Ha descritto tensioni legate alla separazione e l’ultima sera trascorsa con entrambi i genitori Articolo: facebook

Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com