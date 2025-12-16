Beach volley i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito i criteri di qualificazione per il beach volley alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questa nuova regolamentazione definirà le modalità e i requisiti necessari per le squadre e gli atleti che aspirano a partecipare alla prestigiosa competizione, influenzando il percorso delle nazionali e le strategie di preparazione in vista dell'evento.

© Oasport.it - Beach volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per il beach volley. Ai Giochi saranno presenti 24 squadre per genere: 23 binomi si qualificheranno sul campo, mentre una coppia statunitense avrà diritto di scendere sulla sabbia in rappresentanza del Paese ospitante (nel caso di un'ammissione per merito sportivo si procederà a una ricollocazione). I primi pass verranno assegnati ai Campionati Continentali del 2026: tutti i vincitori staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi, per un totale di cinque biglietti per genere.

