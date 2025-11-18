Los Angeles 2028 ufficializzati gli orari di pallavolo e beach volley | programma completo dei Giochi

Il Comitato Organizzatore LA28 ha diffuso il calendario dettagliato dei match olimpici: ecco quando si giocheranno le gare indoor all’Honda Center e quelle sulla sabbia dell’Alamitos Beach Stadium. Il Comitato Organizzatore di Los Angeles 2028 ha ufficializzato gli orari delle partite dei tornei olimpici di pallavolo e beach volley, offrendo per la prima volta un quadro preciso della programmazione estiva. Le gare indoor si disputeranno interamente all’ Honda Center, dal 15 al 30 luglio 2028, seguendo uno schema molto regolare soprattutto nella fase preliminare. Fase a gironi (15-23 luglio) Le partite si giocheranno in quattro slot fissi: 9:00. 🔗 Leggi su Sportface.it

