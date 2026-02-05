La sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella è stata vandalizzata nella notte. Qualcuno ha imbrattato le mura e rotto alcuni oggetti all’interno. Il partito condanna l’atto e lo definisce “vile”. Delmastro commenta che questa sede rappresenta un simbolo importante del percorso politico di Giorgia Meloni. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro l’attacco.

Delmastro evidenzia come la sede di Fdi colpita sia “un simbolo del percorso politico di Giorgia Meloni”. Solidarietà anche da Pellegrino e Frassinetti Un nuovo episodio di vandalismo colpisce questa volta la politica romana. Nella notte è stata presa di mira la sede del circolo di FDI nel quartiere Garbatella, un luogo simbolico per il partito e storicamente legato al percorso politico della presidente del Consiglio. Sull’accaduto sono immediatamente arrivate le reazioni di diversi esponenti del partito, esprimendo solidarietà ai militanti e condannando duramente il gesto. Tra i primi a intervenire è stato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ha definito l’episodio “l’ennesimo gesto vile dei soliti sovversivi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - FDI, vandalizzato il circolo alla Garbatella, il partito condanna: “Vile attacco”

Approfondimenti su Garbatella Circolo

Questa mattina il circolo di FdI alla Garbatella, dove Giorgia Meloni ha passato parte della sua giovinezza, è stato preso di mira.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Garbatella Circolo

Insulti contro FdI e Meloni, vandalizzato il circolo alla Garbatella frequentato dalla premier in gioventùIl circolo di FdI della Garbatella a Roma, frequentato anche da Giorgia Meloni in gioventù, è stato vandalizzato: scritte contro partito e premier. virgilio.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «DE PRIAMO (FDI): CIRCOLO FDI DI GARBATELLA VANDALIZZATO, CLIMA DI ODIO INACCETTABILE»Nonostante l'acceso dibattito sulla scia delle gravi violenze di Askatasuna a Torino, anziché stemperare il clima di tensione qualcuno continua a perseguire ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il circolo di FdI della Garbatella a Roma, frequentato da Giorgia Meloni in gioventù, è stato vandalizzato: scritte contro partito e premier x.com

E questi sarebbero pacificisti Vandalizzata la sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella Ancora una volta la notte porta consiglio. E al mattino restano i muri imbrattati, le serrande sfregiate e una domanda che torna puntuale: questa sarebbe la “parte giusta”, quell facebook