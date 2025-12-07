Disabile aggredito a Bologna il sindaco Lepore | Violenza vile Bignami FdI | Ferma condanna

Bologna, 7 dicembre 2025 – La notizia, data dal Carlino, in merito all’ aggressione di un uomo disabile l’altro giorno in zona Corticella, ha destato messaggi di condanna, verso i balordi che l’hanno accerchiato, da parte del mondo politico e civile della città. Sia il sindaco Matteo Lepore che Galeazzo Bignami, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, hanno definito ‘vile’ l’aggressione. Infatti, il 52enne mentre stava passando nei pressi della fermata dell’autobus di via Bentini, è stato accerchiato da un gruppo composto da quattro o cinque soggetti, descritti come nordafricani e centrafricani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna”

