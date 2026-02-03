Fratelli d’Italia scende in piazza come gesto di vicinanza alle forze dell’ordine

Sabato pomeriggio, in piazza Trento e Trieste, Fratelli d’Italia organizza un banchetto per mostrare vicinanza alle forze dell’ordine e parlare del referendum sulla giustizia. L’evento si svolge dalle 15.30 alle 18.00, con cittadini e militanti che si fermano a discuterne direttamente. Nessun discorso formale, solo contatto diretto tra politici e cittadini.

Sabato 7 dalle 15.30 alle 18, Fratelli d'Italia sarà presente in Piazza Trento e Trieste con un banchetto informativo dedicato al Referendum sulla giustizia e al sostegno alle forze dell'ordine. "Sabato pomeriggio – spiegano i dirigenti di Fratelli d'Italia Ferrara – saremo in piazza per un.

