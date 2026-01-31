Scudo penale per le forze dell'ordine | cosa prevedeva il ddl di FdI e perché è stato ritirato

Questa mattina il senatore di Fratelli d’Italia, Ancorotti, ha deciso di ritirare la proposta di legge che avrebbe introdotto uno scudo penale per agenti e militari in servizio. La norma prevedeva un filtro ministeriale per avviare i processi contro le forze dell’ordine, ma ora il testo non sarà più discusso in aula. La decisione arriva dopo le polemiche e le opposizioni che avevano criticato la proposta.

Il senatore Ancorotti ritira la proposta che introduceva un filtro ministeriale per avviare i processi contro agenti e militari in servizio. Dopo le critiche delle opposizioni sul rischio di uno "scudo penale", il testo è stato così archiviato come "un'iniziativa personale ancora allo stadio di bozza".

