Farneta recupera Terza con Barga corsaro Bitep segna due reti nel match
Il Barga vince il recupero contro il Farneta, portando a casa una vittoria all’ultimo minuto. Jonathan Bitep segna entrambi i gol, regalando ai suoi una vittoria importante in una partita combattuta fino alla fine. Il Farneta, invece, si ferma sul pareggio e vede sfumare l’occasione di portare a casa i tre punti.
Il Barga, in una partita che andò avanti fino all’ultimo minuto, ha ottenuto la vittoria contro il Farneta nel recupero della seconda di andata del girone A di Terza categoria, grazie a due reti di Jonathan Bitep. La partita, disputata al Campo del Poggio a Barga, è stata un vero e proprio tirocinio per il club borgoventense, che non ha mai perso il controllo del gioco, ma ha saputo tenere fede al principio di “non arrendersi mai” anche dopo aver ceduto il vantaggio al minuto 34. Alla fine, l’unico risultato significativo fu il gol del Barga, realizzato in pieno recupero, che diede il via alla gara di ritorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Barga corsaro con il Farneta nel recupero di Terza: Bitep fa doppiettaPartita incanalata già nella prima frazione, ma i padroni di casa, sconfitti anche nel posticipo di lunedì, non si arrendono fino alla fine ... luccaindiretta.it
Campo impraticabile. Rinviata la partita Farneta-BargaFARNETA (LUCCA) - La gara Farneta - Barga valida per la prima del girone di ritorno del campionato di Terza Categoria girone A è stata rinviata per ... giornaledibarga.it
