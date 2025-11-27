Terza categoria - Girone A | il mercato Il Barga punta in alto | preso Bitep

Il Barga si rinforza con l’arrivo di Jonathan Bitep (foto). Il centravanti ex Lucchese in serie "D" – che ha vestito anche le casacche di Castelnuovo, Barisardo, San Marco Avenza e Lampo Meridien in Eccellenza, ha avuto anche una breve permanenza nel Napoli, nella stagione 2021-2022. Bitep, da sempre legato alla nostra provincia, nell’ultima stagione stava giocando nella Pro Livorno Sorgenti, formazione che disputa il campionato di Eccellenza girone "A" come la Lucchese, ma ha deciso di scendere in Terza categoria e di vestire la maglia del Barga. Un arrivo importante per il club del direttore sportivo Motroni che la proietta tra le candidate alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Girone "A»: il mercato. Il Barga punta in alto: preso Bitep

