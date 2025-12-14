Mohamed Salah fa una rimonta impressionante mentre Hugo Ekitiké segna due reti per affondare i Seagulls

In un match ricco di emozioni, Mohamed Salah ha guidato una rimonta spettacolare, mentre Hugo Ekitiké ha siglato una doppietta contribuendo alla vittoria del Liverpool contro il Brighton. L'egiziano ha dimostrato tutta la sua classe con un ritorno impressionante, regalando ai Reds una vittoria fondamentale in una giornata caldissima per la redazione.

2025-12-13 19:03:00 Giorni caldissimi in redazione! Hugo Ekitiké ha segnato una doppietta, ma è stato Mohamed Salah a comandare la scena con l’egiziano che ha fatto un ritorno impressionante dal suo esilio a Liverpool mentre i Merseysiders hanno superato il Brighton questo pomeriggio. Ekitike ha aperto le marcature dopo soli 46 secondi – il gol più veloce in Premier League in questa stagione – e ha raddoppiato il vantaggio dei padroni di casa allo scoccare dell’ora. Ma Anfield ha riservato l’applauso più forte del pomeriggio per l’introduzione di Salah dopo 27 minuti, al posto dell’infortunato Joe Gomez. Justcalcio.com Salah fa infuriare Slot alla vigilia di Inter-Liverpool e il mister lo lascia a casa - L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha deciso di non convocare l’attaccante egiziano Mohamed Salah in vista della sfida di Champions League in programma domani sera contro l’Inter, dopo le dichiara ... msn.com

Mohamed Salah ha preso esempio da Cristiano Ronaldo e ha macchiato la sua eredità al Liverpool: ora non può più tornare indietro - Non c'è più ritorno per Mohamed Salah al Liverpool dopo la sua sfuriata mediatica alla Cristiano Ronaldo, e la sua eredità al club sarà macchiata per sempre. calciomercato.com

Marco Van Basten è intervenuto all'emittente olandese Ziggo Sport e lo ha fatto con la sua solita diplomazia, prendendo le parti del connazionale Arne Slot nella querelle tra lui e la stella del Liverpool, Mohamed Salah. - facebook.com facebook

Arne Slot, nella conferenza stampa di questa mattina, aveva anticipato che avrebbe avuto un colloquio con Mohamed Salah per prendere una decisione sulla sua convocazione per la gara contro il Brighton. I dialoghi sono stati positivi e l'egiziano sarà a dispo x.com

Mohamed Salah SENDING Martinez

Video Mohamed Salah SENDING Martinez Video Mohamed Salah SENDING Martinez