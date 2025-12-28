Chevy Chase rivela di essere stato in coma per insufficienza cardiaca | Ho problemi di memoria

Chevy Chase ha recentemente condiviso di aver subito un grave episodio di insufficienza cardiaca, che lo ha portato a uno stato di coma. L’attore, noto per i suoi ruoli negli anni ’80, ha anche riferito di aver affrontato problemi di memoria e di salute. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla vulnerabilità anche di figure pubbliche note e sulla fragilità della salute.

Il comico, famoso per i suoi film cult degli anni '80, ha raccontato di aver rischiato la vita e di aver avuto diversi problemi di salute. Nel documentario della CNN, I'm Chevy Chase and You're Not, la star comica degli anni '80 ha confessato di non ricordare diversi fatti eclatanti della propria carriera. Secondo la figlia dell'attore, Caley Chase, il problema deriva dall'aver rischiato la morte. Caley Chase ha spiegato che il padre ha avuto un'insufficienza cardiaca nel 2021 che l'ha portato al coma e un ricovero di cinque settimane. Il grave problema di salute ha lasciato strascichi che perdurano ancora oggi.

