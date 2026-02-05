Famiglia uccisa dal monossido di carbonio | Sono arrivati da poco dall’Albania

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera, poco prima delle 22, nella frazione di Rughi, in provincia di Lucca, una famiglia è stata trovata senza vita a causa del monossido di carbonio. La polizia ha scoperto che si tratta di persone arrivate da poco dall’Albania. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarli. Le autorità stanno ora accertando le cause dell’incidente.

**Famiglia uccisa dal monossido di carbonio: “Sono arrivati da poco dall’Albania”** Mercoledì sera, poco prima delle 22, nella frazione di Rughi, in provincia di Lucca, è avvenuta una tragedia. Quattro membri di una medesima famiglia, originari dell’Albania, hanno perso la vita a causa di esalazioni di monossido di carbonio. La vittima era un nucleo familiare composto da Arti Kola, 48 anni, sua moglie Jonida, 43, e i due figli, Hajdar, 22, e Xhesika, 15. L’incidente è avvenuto in via Galgani, al civico 186, in un appartamento della frazione di Rughi, all’interno del comune di Porcari. I soccorsi sono arrivati rapidamente: due carabinieri, intervenuti per la segnalazione di malore, si sono ritrovati intossicati, e sono stati portati d’urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Rughi Famiglia

Lucca, tragedia in casa: intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio

Questa mattina a Rughi, in provincia di Lucca, si è consumata una tragedia in famiglia.

Strage a Lucca: famiglia uccisa dal monossido di carbonio, quattro morti

La famiglia Kola di origini albanesi è stata trovata senza vita nella loro casa a Porcari, vicino a Lucca.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rughi Famiglia

Argomenti discussi: Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, 4 morti: marito, moglie e due figli di 22 e 15 anni; Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca, 4 morti: Abbiamo provato a svegliarli; Famiglia uccisa da monossido a Lucca, cosa è successo: il punto sulla tragedia; Un'intera famiglia trovata morta a Porcari: tutti intossicati da monossido di carbonio.

famiglia uccisa dal monossidoFamiglia uccisa dal monossido, si indaga su un guasto alla caldaia: morti genitori e figliDeceduti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Grave lo zio. Due carabinieri, entrati in casa per cercare di salvare la famiglia di Porcari, sono rimasti intossicati Tragedia nella serata di ieri, ... adnkronos.com

famiglia uccisa dal monossidoFamiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo ... tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.