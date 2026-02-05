Mercoledì sera, poco prima delle 22, nella frazione di Rughi, in provincia di Lucca, una famiglia è stata trovata senza vita a causa del monossido di carbonio. La polizia ha scoperto che si tratta di persone arrivate da poco dall’Albania. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarli. Le autorità stanno ora accertando le cause dell’incidente.

**Famiglia uccisa dal monossido di carbonio: “Sono arrivati da poco dall’Albania”** Mercoledì sera, poco prima delle 22, nella frazione di Rughi, in provincia di Lucca, è avvenuta una tragedia. Quattro membri di una medesima famiglia, originari dell’Albania, hanno perso la vita a causa di esalazioni di monossido di carbonio. La vittima era un nucleo familiare composto da Arti Kola, 48 anni, sua moglie Jonida, 43, e i due figli, Hajdar, 22, e Xhesika, 15. L’incidente è avvenuto in via Galgani, al civico 186, in un appartamento della frazione di Rughi, all’interno del comune di Porcari. I soccorsi sono arrivati rapidamente: due carabinieri, intervenuti per la segnalazione di malore, si sono ritrovati intossicati, e sono stati portati d’urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Rughi, in provincia di Lucca, si è consumata una tragedia in famiglia.

La famiglia Kola di origini albanesi è stata trovata senza vita nella loro casa a Porcari, vicino a Lucca.

