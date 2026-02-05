Famiglia uccisa dal monossido di carbonio morte quattro persone | papà mamma e i due figli di 15 e 22 anni

In un’abitazione di Rughi, nel comune di Porcari, quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La famiglia composta da papà, mamma e i due figli di 15 e 22 anni è stata trovata senza vita all’interno della casa. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità.

Un'intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un'abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Famiglia sterminata dal monossido Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le 22 di questa sera sono intervenuti i sanitari con l'automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari, della Misericordia di Santa Gemma Galgani e carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

Un'intera famiglia di quattro persone è morta ieri in un'abitazione di Rughi, nel comune di Porcari, vicino a Lucca.

Famiglia di quattro persone intossicata dal monossido di carbonio

Una famiglia di quattro persone è stata ricoverata per sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Castelletto, Genova.

