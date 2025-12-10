Famiglia di quattro persone intossicata dal monossido di carbonio
Una famiglia di quattro persone è stata ricoverata per sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Castelletto, Genova. L’intervento della Croce Bianca è avvenuto mercoledì 10 dicembre 2025, alle 6:30, in via Cesare Cabella. L'episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza domestica e sui rischi legati alle emissioni di gas tossici.
Intorno alle ore 6:30 di mercoledì 10 dicembre 2025, la Croce Bianca Genovese è intervenuta, con il proprio distaccamento Carignano, in via Cesare Cabella, a Castelletto, per un'apparente sindrome influenzale riguardante una famiglia di quattro persone.Tutti riferivano nausea e capogiri, il padre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nella notte a Genova Castelletto in via Cesare Cabella, il padre e i due figli sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali San Martino
