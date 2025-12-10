Famiglia di quattro persone intossicata dal monossido di carbonio

Una famiglia di quattro persone è stata ricoverata per sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Castelletto, Genova. L’intervento della Croce Bianca è avvenuto mercoledì 10 dicembre 2025, alle 6:30, in via Cesare Cabella. L'episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza domestica e sui rischi legati alle emissioni di gas tossici.

Intorno alle ore 6:30 di mercoledì 10 dicembre 2025, la Croce Bianca Genovese è intervenuta, con il proprio distaccamento Carignano, in via Cesare Cabella, a Castelletto, per un'apparente sindrome influenzale riguardante una famiglia di quattro persone.Tutti riferivano nausea e capogiri, il padre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Roma, quattro aggressioni omofobe in una settimana. L’appello della famiglia Ansaldo: «Chi ha filmato ci aiuti ad avere giustizia»

Canottaggio, la dedica degli azzurri del quattro di coppia: “Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli e alla sua famiglia”

Raid russo su Kiev, morte quattro persone della stessa famiglia

Tre coppie hanno dato alla luce quattro bambini in poche ore, regalando un momento unico alla famiglia e al personale sanitario Vai su Facebook

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Genova, tre in ospedale - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nella notte a Genova Castelletto in via Cesare Cabella, il padre e i due figli sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali San Martino e ... Come scrive ansa.it